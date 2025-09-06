ZLF: Delegacija Evropske zelene partije napustila Srbiju

Zeleno-levi front (ZLF) danas je saopštio da je delegacija Evropske zelene partije (EGP) napusitla Srbiju „nakon otvorenih uvreda i pretnji po bezbednost koje su došle od državnog vrha“ u petak uveče posle demonstracija u Novom Sadu.

„Uprkos tome, EGP je odlučna da pokrene sve dostupne mehanizme kako Evropska unija ne bi ostala nema i okretala glavu ni na represiju koja se vrši nad građanima Srbije, ni na urušavanje demokratije u našoj zemlji. Paradoksalno, Srbija koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, pod Aleksandrom Vučićem postala je zemlja koju predstavnici EU napuštaju – jer im predsednik i predsednica Narodne skupštine prete!“, navodi se u saopštenju ZLF.

ZLF dodaje da je zahvalan „Evropskoj zelenoj partiji, kopredsednici Vuli Ceci i evroposlaniku Razmusu Nordkvistu koji su juče stajali sa građanima u Novom Sadu i delili sudbinu svih nas koji smo mesecima na udaru režima“.

„Samo zbog toga što su stali uz mirne demonstrante, Aleksandar Vučić se brutalno obrušio na predstavnike Evropske zelene partije otvoreno ih vređajući i preteći im, nazivajući ih čak ološem. U ovom napadu mu se pridružila i predsednica Skupštine Ana Brnabić, ponavljajući najbanalnije uvrede i pretnje“, piše u saopštenju.

Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije, izjavila je da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „napao evropske Zelene na veoma agresivan način, lažima i vređanjem“ i dodala da su Vučićeve izjave izjave „neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor“.

Poslanici ZLF su zajedno sa delegacijom Evropske zelene partije juče održali konferenciju za medije na kojoj su predstavnici evropskih zelenih podržali studentske demonstracije i osudili policijsku represiju nad demonstrantima.

(Beta)

