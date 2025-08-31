ZLF: Gradska vlast i policija treba da primene zakon i raščiste prostor ispred Narodne skupštine

Gradska vlast i policija treba da primene zakon i raščiste prostor ispred Narodne skupštine, rekao je danas za TV N1 Zdravko Janković odbornik Zeleno-levog fronta o mestu gde od marta u parku i na ulici kampuje grupa nepoznatih ljudi koja je na kolovozu postavila šatore sprečavajući prolazak vozila, a odnedavno su postavljene i betonske barijere.

„Očigledno je da je prioritet Srpske napredne stranke da pravi teži život Beograđanima nego što jeste“, kazao je Janković.

Rekao je da „SNS treba da shvati, a gradska vlast i policija treba da primene zakon i da raščiste ovaj prostor ispred Narodne skupštine, da bi građani Beograda mogli normalno da se kreću kroz centar svog grada“.

„Mi pet meseci ne možemo da prođemo automobilom iz Bulevara kralja Aleksandra u Dečansku ulicu. To nije normalno“, rekao je Janković.

Pod naslovom „Od marta pa ko zna do kada: Prostor oko Ćacilenda zabranjena zona“ N1 piše da posle višemesečne rekonstrukcije ulica vozila ponovo idu kroz centar Beograda, odnosno kroz jedan njegov deo, a za Trg Nikole Pašića i prostor ispred Doma Narodne skupštine, iako izgleda da je spreman za vozila, iz uprave grada kažu da će biti otvoren tek kada se okonča tamošnji skup.

„Sekretarijat za saobraćaj je još ranije doneo rešenje o kompletnom zatvaranju saobraćaja u ovom delu. Ta odluka će ostati na snazi dokle god on bude zauzet od onih koji su zauzeće prostora prijavili policiji još 6. marta 2025. godine, jer bi u suprotnom puštanje saobraćaja ugrozilo bezbednost kako ljudi koji se tamo nalaze tako i samih učesnika u saobraćaju“, saopštio je ove nedelje gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan.

(Beta)

