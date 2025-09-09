ZLF i PSG: Gradonačelnik Beograda mora biti smenjen, a i Nikodijević, ukoliko ne poštuje zakon

Predstavnici Zeleno levog fronta (ZLF) i Pokreta slobodnih građana (PSG) su danas, na konferenciji za novinare, ocenili da postoji još mnogo razloga da Aleksandar Šapić bude smenjen, te podsetili da teče zakonski rok od 15 dana za sazivanje sednice Skupštine grada Beograda, a u skladu sa izveštajem Državne revizorske institucije (DRI).

Šefica odborničke grupe ZLF – PSG u Gradskoj skupštini Natalija Stojmenović (iz ZLF) je kazala i da će oni zatražiti i razrešenje predsednika gradskog parlamenta Nikole Nikodijevića, ukoliko tu sednicu ne zakaže u zakonskom roku.

DRI je saopštila juče da je Grad Beograd teško kršio obavezu dobrog poslovanja zbog čega je Skupštini grada uputila zahtev za razrešenje Šapića ali je Nikodijević odmah kazao da “na tako nešto neće pristati”.

Stojmenović je kazala i da je ZLF i ranije ukazivao na stanje u Gradu i „koruptivne afere“ i tražio ostavku Šapića, te ocenila da je nedvosmisleno jasno da gradonačelnik treba da bude razrešen a izbori u Beogradu raspisani.

Upozorila je i na očekivano „spinovanje“ vladajuće Srpske napredne stranke u vezi izveštaja DRI po kome su nezakonito povećane plate u ustanovama socijalne zaštite, predškolskom vaspitanju i kulturi na nivou Grada Beograda.

„Mi smo za povećanje plata u ovim sektorima ali to ne želi SNS koji to lako može da uradi povećanjem osnovica za isplatu… u Skupštini Srbije imaju većinu i to mogu odmah da izglasaju“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, postoji mnogo razloga za smenu Šapića, koji je funkcioner SNS-a.

Ukazala je, kao i odbornik PSG Stefan Simić, da je aktuelni ministar finansija Siniša Mali istovremeno i gradski odbornik, što je nedozvoljeno i po Ustavu, te da se Mali i ne pojavljuje na sednicama.

Oni su, u razloge za smenu Šapića naveli i gradnju nefunkcionalnih kružnih tokova koji stvaraju probleme i vozačima i biciklistima, te podsetili i da nije rešio problem „Ćacilenda“, odnosno zauzeće Pionirskog parka i ulice ispred njega što su učinile pristalica vlasti.

Na konferenciji za novinare je upozoreno i na probleme sa isplatom zarada zaposlenima u beogradskoj Apotekarskoj ustanovi dok se, kako je kazao Simić, iz te ustanove na Instagramu reklamira Šapič kako nešto potpisuje.

Simić je kazao i da se gradonačenik, 1. septembra nija pojavio ni u jednoj školi da đacima čestita početak nove školske godine niti u bilo kom vrtiću, te dodao da nije otvorio ni jednu novu obrazovnu ustanovu ili vrtić, dok se neke zatvaraju.

Kazao je i se za to vreme daje 12 miliona dinara za sat koji će stajati na ulici, te ukazao i da, po njemu, niz problema u nedavno rekonstruisanoj Drajzerovoj ulici.

Upitan o mogućnosti da je objavljivanje izveštaja DRI u stvari želja SNS-a da smeni Šapića, Simić je rekao da je očigledno su im (SNS-u) brojevi (rejting) u Beogradu slabi“, i podsetio na raniji stav PSG da Šapić „nije dobro rešenje za građane“.

(Beta)

