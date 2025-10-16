ZLF i PSG na Samitu u Londonu pozvali na međunarodnu osudu režima u Srbiji

Stranka Zeleno-levi front (ZLF) i Pokret slobodnih građana (PSG) pozvali su danas međunarodnu zajednicu na Samitu o Zapadnom Balkanu koji je održan u Londonu, da osudi režim u Srbiji.

„Represija i policijska brutalnost koju sprovodi režim Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije u nameri da se održi na vlasti, udaljava Srbiju od Evropske unije i krajnje je vreme da zvaničnici EU to jasno i glasno kažu“, kazala je poslanica ZLF Jelena Jerinić.

Ocenila je da zemlje Zapadnog Balkana moraju da sarađuju kroz povezivanje, zajedničke projekte i solidarnost u regionu, umesto „da se vraćaju nacionalizmu i izolaciji“.

„Evropska unija i Velika Britanija su najvažniji strateški partneri Srbije i to ne samo zbog bilateralnih odnosa ili evropskog puta već i zato što građani Srbije kada odu iz Srbije, u ovim državama najbolje žive. Za to moramo imati sluha a nacionalisticke fantazije da ostavimo iza sebe“, kazao je poslanik PSG-a Vladimir Pajić.

Pajić je naveo da je njihov zadatak da sarađuju sa državama u regionu „za dobrobit“ građana Srbije.

Samit o Zapadnom Balkanu je glavni godišnji događaj u okviru „Berlinskog procesa“ i osmišljen je za umrežavanje i saradnju 6 zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama Evropske unije.

(Beta)

