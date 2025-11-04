ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Oni su na konferencije za novinare u Skupštini Srbije ocenili da se iz tog izveštaja jasno vidi da je za to odgovorna vladajuća Srpska napredna stranka.
Šef delegacije EU u Beogradu Andreas fon Bekerat predao je ranije danas predsednici Parlementa Ani Brnabić izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama.
Kopredsednik ZLF Radomir Lazović je kazao da je do tog izveštaja došlo nakon što je prošlog meseca u Evropskom parlamentu u Strazburu usvojena jedna od oštrijih rezolucija o Srbiji.
(Beta)
