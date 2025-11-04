ZLF i PSG o izveštaju EK: Jasno ukazano da je Srbija oteta država od strane vlasti

Predstavnici Zeleno levog front (ZLF) i Pokreta slobodnih građana (PSG) su danas ocenili da je novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama diplomatskim i birokratskim rečnikom ukazao da je Srbija oteta država od strane njenih vlasti i da je taj izveštaj jedan od najoštrijih do sada.

Oni su na konferencije za novinare u Skupštini Srbije ocenili da se iz tog izveštaja jasno vidi da je za to odgovorna vladajuća Srpska napredna stranka.

Šef delegacije EU u Beogradu Andreas fon Bekerat predao je ranije danas predsednici Parlementa Ani Brnabić izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama.

Kopredsednik ZLF Radomir Lazović je kazao da je do tog izveštaja došlo nakon što je prošlog meseca u Evropskom parlamentu u Strazburu usvojena jedna od oštrijih rezolucija o Srbiji.

(Beta)

