ZLF i PSG od Evropske komisije traže sankcije za vrh države i osudu policijske brutalnosti

Stranke Zeleno-levi front i Pokret slobodnih građana traže od Evropske komisije osudu policijske brutalnosti u Srbiji i ilegalnih paravojnih grupa, kao i sankcije najvišim zvaničnicima.

Oni su u pismu koje potpisuju Biljana Đorđević, Radomir Lazović i Pavle Grbović zahtevali i politički uticaj na režim u Srbiji da „odmah prekine sa podizanjem lažnih optužbi za terorizam protiv građana i aktivista i pokušaje rušenja ustavnog poretka“.

„Sankcije, uključujući zabrane putovanja i zamrzavanje imovine, protiv ključnih lica režima i povezanih lica, koja su mesecima podržavala i organizovala nasilje – Aleksandra Vučića, Ane Brnabić, Miloša Vučevića, Đura Macuta i Ivice Dačića – kao i policijskih službenika i zvaničnika umešanih u torturu i zlostavljanje. Preispitivanje celokupne razvojne pomoći EU Srbiji i ispitivanje da li se novac poreskih obveznika EU koristi za podršku korupciji režima i njegovom aparatu sile, imajući u vidu da se takva pomoć trenutno doživljava kao dokaz legitimnosti i pokazatelj podrške EU režimu“, naveli su u pismu objavljenom na svom sajtu.

U obraćanju Evropskoj komisiji zatražili su i koordinisan i odlučan politički pritisak na režim u Beogradu da prihvati demokratsko rešenje krize kroz vanredne izbore, uz hitno sprovođenje preporuka ODIHR-a radi obezbeđivanja makar minimuma demokratskih standarda.

Naveli su da Evropska unija ostaje nema ili šalje kontradiktorne poruke „zemlji čiji režim brutalno ugnjetava sopstvene građane“.

Kao neposredan povod za pismo naveli su tvrdnje koje poslednjih dana dolaze od zvaničnika vlasti da je pad nadstrešnice u Novom Sadu kada je poginulo 16 osoba „insceniran kao diverzija i uvod u ‘obojenu revoluciju'“.

„Takva groteskna podvala ne samo da vređa žrtve i javnost, već jasno pokazuje da režim nema nikakvu nameru da se bavi pravim uzrocima građanskog nezadovoljstva – endemskom korupcijom, urušavanjem vladavine prava i odsustvom demokratije i osnovnih sloboda u Srbiji“, navode u pismu.

Naveli su da građani Srbije, koji i dalje teže članstvu u Evropskoj uniji, očekuju da Evropska komisija jasno i nedvosmisleno stane na njihovu stranu – kao što je to u više navrata učinio Evropski parlament, kao i šira evropska javnost.

„Politika balansiranja, u kojoj se šalju reči ohrabrenja za demokratiju, vladavinu prava i dijalog s jedne strane, dok se s druge diktatoru obraća sa ‘dragi Aleksandre’, neodrživa je i uvredljiva za sve koji veruju u evropske vrednosti“, dodali su.

„Poštovana predsednice, poštovana visoka predstavnice, poštovana komesarko, režim je odbio sve predloge za demokratsko i mirno prevazilaženje krize, uključujući prelaznu vladu ili vanredne izbore. Građani Srbije očekuju da Evropska unija stane uz njih, a ne uz režim koji im oduzima slobodu i pravo na dostojanstven život“, zaključili su.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com