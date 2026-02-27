ZLF i PSG smatraju da je vlast u Beogradu nesposobna zbog rebalansa, traže vanredne izbore

Odbornici Zeleno-levog fronta (ZLF) i Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini Beograda ocenili su da je gradska vlast nesposobna jer danas pravi rebalans budžeta koji je usvojen pre manje od mesec dana, zbog čega su zatražili ostavku gradonačelnika Aleksandra Šapića i vanredne gradske izbore.

Odbornica ZLF Natalija Stojmenović rekla je novinarima uoči današnje sednice da je ono što se može videti u rebalansu budžeta – „presipanje iz šupljeg u prazno“.

„Podižu se zaduživanja za 10 miliona evra sve za projekte Ekspo betonizacije grada. Nema ni reči o tome što apotekari nisu primili platu 10 meseci. Nijedan rebalans budžeta nije ni dinar izdvojio za taj problem“, navela je Stojmenović.

Dodala je da je sigurna da će vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) usvojiti sve problematične odluke na današnjoj sednici, ali navela da zbog toga treba da se pamti ko je za šta glasao i „koga nije zanimalo što apoteke ne primaju plate 10 meseci“.

Optužila je gradonačelnika Šapića i njegovu gradsku upravu da su „nesposobni da planiraju“, odnosno da „planiraju samo korupcionaški“, zbog čega se dolazi do projekata poput svetionika u kružnom toku koji je bitniji od vodovoda, kanalizacije, saobraćajnih gužvi i plata.

Odbornik PSG Stefan Simić kazao je da bi rešenje za Grad Beograd bilo da Aleksandar Šapić podnese ostavku, uz ocenu da on „nema više podršku ni u svojoj stranci“.

„Građani Beograda su taoci odnosa unutar SNS i SPS i vreme je da mi u Beogradu imamo vanredne gradske izbore“, rekao je Simić.

(Beta)

