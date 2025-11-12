ZLF i PSG sutra potpisuju Memorandum o strateškoj saradnji

Opozicione stranke Zeleno-levi front (ZLF) i Pokret slobodnih građana (PSG) najavile su da će sutra u 18 časova potpisati Memorandum o strateškoj saradnji.

Kako je navedeno u saopštenju, te partije žele da učvrste saradnju kako bi pružile otpor „autoritarnoj vlasti“.

„Želimo da gradimo mostove saradnje sa političkim i društvenim akterima koji se, kao i mi, godinama unazad suprotstavljaju kriminalnoj hobotnici na vlasti. Potpisivanjem Memoranduma o strateškoj saradnji ZLF i PSG, potvrđuje se zajednička spremnost na koordinisano delovanje u oblastima koje nas povezuju“, navele su te partije.

Potpisivanje Memoranduma biće održano na Dorćol placu u Beogradu.

ZLF i PSG su na parlamentarnim izborima u decembru 2023. nastupile na zajedničkoj listi Srbija protiv nasilja, na kojoj su bile i druge opozicione partije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com