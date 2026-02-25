ZLF: Jutrošnja nesreća na Novom Beogradu ogolila opasnu kombinaciju hroničnih problema u gradu

Nesreća u novobeogradskom Bloku 23, u kojoj je žena stradala kada je na pešačkoj stazi udario kamion gradske čistoće, ogolila je opasnu kombinaciju hroničnih problema u gradu, od lošeg upravljanja komunalnim preduzećima, nepoštovanja saobraćajnih i stambenih propisa do loših protokola za bezbedno kretanje teških komunalnih vozila kroz stambene zone, ocenio je Zeleno-levi front (ZLF).

U saopštenju su naveli da se nesreća dogodila „na mestu koje bi trebalo da bude bezbedno za stanare – u parku u središtu stambenog bloka, u pešačkoj zoni“.

„Gradskim komunalnim službama upravljaju partijski kadrovi SNS i SPS, a svima njima gradonačelnik Šapić. Partijski direktori koji odgovaraju samo partiji, a ne građanima od čijih se prihoda finansiraju ove službe, ne vide da se grad raspada, a ljudi svakodnevno trpe posledice njihovog nemara i bahatosti. Zahtevamo hitnu departizaciju javnih službi i ustanova, jer nas nestručnost i bahatost partijskih kadrova na odgovornim pozicijama i njihova nedodirljivost za zakonsku odgovornost previše koštaju“, saopštio je ZLF.

Jutros oko 9 časova u Ulici antifašističke borbe poginula je žena kada je udario kamion Javnog komunalnog preuzeća dok se kretao unazad.

