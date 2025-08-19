ZLF najavljuje tužbe protiv Prve i televizije B92 zbog tvrdnji o Biljani Đorđević

Zeleno-levi front (ZLF) najavio je da će pokrenuti tužbe protiv Prve i televizije B92 zbog „laži iznetih u emisiji (Eks)katedra“ o kopredsednici ZLF Biljani Đorđević.

U saopštenju su naveli da je na tim televizijama s nacionalnom frekvencijom, „režimska fabrika mržnje juče najbrutalnije napala docentkinju Fakulteta političkih nauka i kopredsednicu Zeleno-levog fronta, Biljanu Ðorđević“.

„Pošto je Biljani nemoguće prišiti afere, korupciju, ili bilo šta slično, autori su morali da pribegnu radikalskim metodama optuživanja političkih neistomišljenika da su domaći izdajnici i strani plaćenici, odnosno u Biljaninom slučaju da se zalaže za rasturanje države i borbu protiv suvereniteta Srbije.

Istina je upravo suprotna, Biljana i ZLF se zalažu za jednakost i solidarnost svih građana, vladavinu prava, slobodan rad institucija, održivi razvoj i rešavanje problema običnog čoveka pre svega“, stoji u saopštenju.

Ocenjuje se da je „napad na Biljanu Đorđević napad na slobodu mišljenja i političkog delovanja u Srbiji“.

„Biljana je, kao i svi članovi Zeleno-levog fronta, ali i drugih političkih organizacija meta režima već godinama. Nije okretala glavu ni ćutala u godinama kada mnogi jesu. Nije nikada ustuknula pred naprednjačkom kriminalnom hobotnicom pa čak i fizički joj se suprotstavljajući. Nisu je uplašili ni kada ju je na stepeništu Narodne skupštine napao režimski poslušnik, osuđivani silovatelj, preteći silovanjem, pa neće ni sad“, saopštio je ZLF.

(Beta)

