ZLF: Narušeni odnosi unutar vladajuće koalicije, verbalni sukob SNS-SPS u Skupštini grada Užice

Zeleno-levi front (ZLF) Užice danas je saopštio da je u nastavku sednice skupštine tog grada juče došlo do verbalnog sukoba između odbornika Srpske napredne stranke (SNS) i Socijalističke partije Srbije (SPS).

„Rasprava je ubrzo prerasla u međusobne optužbe, uvlačenje članova porodice u politički obračun i međusobno prozivanje koalicionih partnera. Dok su odbornici SNS-a pokušavali da se ograde i prebace odgovornost na koleginicu, iz SPS-a su usledili oštri odgovori i zahtevi da se upute izvinjenja“, naveli su iz ZLF-a.

Ocenili su da su odnosi unutar vladajuće koalicije „duboko narušeni“ i da više ne kriju međusobne razlike.

„Građani Užica zaslužuju vlast koja će rešavati njihove probleme i unapređivati kvalitet života, a ne vlast koja svoje unutrašnje sukobe prenosi u skupštinsku salu“, piše u saopštenju.

Naveli su da Užice treba da dobije funkcionalno postrojenje za preradu otpadnih voda, da se obezbedi čistija i zdravija Đetinja, da se javni novac ulaže u projekte koji donose korist zajednici, a ne da „propada zbog političkih obračuna“.

(Beta)

