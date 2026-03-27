ZLF: Ne zloupotrebljavati tragediju, vlast ponovo počinje obračun sa univerzitetima

Zeleno-levi front (ZLF) apelovao je na predstavnike vlasti, policiju i medije da ne koriste slučaj preminule studentkinje beogradskog Filozofskog fakulteta za političke obračune, kao i da tom slučaju pristupe "maksimalno odgovorno i sa poštovanjem prema žrtvi i njenoj porodici".

Ta opoziciona stranka takođe je ocenila da je o odluka o zakazivanju sednice skupštinkog Odbora za obrazovanje dan posle tragedije, sa temom „Državni univerziteti“, „početak novog obračuna sa univerzitetima, naročito nakon izjave ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića u kojoj je pozvao na redefinisanje autonomije univerziteta“.

„U društvu koje prethodnih godina kontinuirano prolazi kroz teške gubitke i tragične događaje, senzacionalizam kojim režimska glasila i javne ličnosti bliske režimu pristupaju ovoj tragediji je veoma opasan“, navodi se u saopštenju.

„Naša je dužnost da zaštitimo najranjivije, tražimo za njih pravdu i pokažemo solidarnost, ali i da osudimo beskrupulozne napadače koji profitiraju na muci, slabosti i nesreći. Pokažimo meru i poštujmo ljudsko dostojanstvo i privatnost onih koji prolaze kroz najteže trenutke“, poručio je ZLF.

Plato Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu sinoć je postao poprište tragedije nakon koje je pronađeno telo devojke, a tačne okolnosti njene smrti još nisu u potpunosti razjašnjene.

Oko 22.40 časova na petom spratu zgrade fakulteta zapaljeno je više sprejeva i petardi, posle čega je devojka skočila kroz prozor na plato ispred i izgubila život, navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva.

Preminula devojka, studentkinja Filozofskog fakulteta, imala je 25 godina, objavila je policija.

(Beta)

