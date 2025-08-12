ZLF Novi Sad: Oštećena ulazna vrata na stranačkim prostorijama

Novosadski odbor Zeleno-levog fronta saopštio je da su u noći između petka i subote, 9. avgusta, nepoznati napadači su pokušali da provale u prostorije Gradskog odbora Zajedno za Novi Sad u Novom Sadu.

Kako se ističe, brave na ulaznim vretima su potpuno uništene ubrizgavanjem super lepka, dok je preko špijunke zalepljen komad trake.

„Naše prostorije se nalaze u stambenoj zgradi i ovaj čin je veoma uznemirio komšije. Incident je odmah prijavljen policiji, sačinjen je zapisnik, međutim, malo je nade da će počinioci biti identifikovani, uhapšeni ili da će na bilo koji način odgovarati“, poručuju iz ZLF.

Ocenjuju da je napad upozorenje i pokušaj zastrašivanja njihovih aktivista koji postavljaju pitanja o najavljenim kontroverznim svojinskim transfomacijama gradskog zemljišta.

„Sumnjamo da je to kulminacija procesa koji sistemski služe uskim interesima, a ne dobrobiti zajednice“, poručuju iz ZLF dodajući da nastavljaju borbu za Novi Sad bez kriminala, korupcije, štetnih projekata, na račun uništavanja parkova i istorijskog gradskog jezgra.

(Beta)

