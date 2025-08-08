ZLF o iskliznuću tramvaja: Nova vozila na staroj mreži pruga nisu samo besmislena već i opasna

Današnje iskakanje iz šina u Beogradu jednog od tramvaja nedavno kupljenih iz Turske, dokaz je da nova vozila na staroj i loše održavanoj mreži pruga nisu samo besmislena, već i nebezbedna i opasna, ocenio je Zeleno-levi front (ZLF).

U saopštenju su naveli da od 2022. godine, kada je Aleksandar Šapić prvi put izabran za gradonačelnika Beograda, tramvajska mreža u Beogradu „nije doživela nijedno jedino unapređenje“

„Naprotiv, postojeća mreža se sistematski urušava. Nema plana proširenja šinskih koridora, nema investicija u modernizaciju pruga. Međutim, uprkos upozorenjima stručnjaka da je mreža loša, grad je nabavio preskupe nove Bozankaja tramvaje koji su se odmah pokazali preširokim za postojeće raskrsnice i krivine“, naveo je odbornik ZLF u Skupštini Beograda Dušan Pavlović.

Ocenio je da je današnji incident na Autokomandi „dobar pokazatelj dugogodišnje nebrige gradske vlasti za razvoj javnog prevoza“.

„Ove sedmice saznali smo da se planira ukidanje tramvajske linije koja povezuje centralne gradske opštine – čuvene ‘Dvojke’ i da se planira zatvaranje Pariske ulice za saobraćaj. Uz to, mesecima unazad, kompletan tramvajski saobraćaj u gradu je preusmeren preko Mosta na Adi jer je gradonačelnik odlučio da sruši Stari Savski most. Posledično, pojačan saobraćaj preko tog mosta doveo je do pukotina na trasi“, upozorio je Pavlović.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com