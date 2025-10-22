ZLF o požaru ispred Skupštine: SNS odgovoran za atmosferu nasilja

Zeleno-levi front (ZLF) osudio je današnji incident ispred Skupštine Srbije i dodao da odgovornost za atmosferu nasilja snosi Srpska napredna stranka (SNS).

„SNS snosi punu odgovornost za postojanje nelegalnog kampa koji je mesecima okupirao centar grada, a za koji postoje brojna svedočenja da je pružao sigurno mesto za kriminalce sa oružjem. Tolerisanjem i korišćenjem ovakvih pojava, režim direktno podriva bezbednost i pravni poredak države“, kazali su iz ZLF-a.

Ocenili su da je današnji incident u nelegalnom šatorskom naselju ispred Narodne skupštine dokaz ubrzanog srljanja države u nasilje i bezakonje i nesposobnosti službi bezbednosti da očuvaju elementarnu sigurnost javnih prostora za građane i građanke.

„Dok policija već mesecima ne reaguje na kriminal i nasilje ukoliko je ono u interesu vlasti, njene pojedine jedinice se zloupotrebljavaju za obračun sa neistomišljenicima“, naveli su oni.

Nekoliko šatora u naselju koje su na platou ispred Skupštine Srbije u centru Beograda formirale pristalice vladajuće stranke izgorelo je danas u požaru koji je izbio nešto posle 10 časova.

Požaru je prethodio incident u kojem su učestvovali naoružani pripadnici policije, i u kojem je, navodno, uhapšena jedna osoba.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com