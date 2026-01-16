ZLF o profesorki Kleut: Politički revanšizam nad znanjem i odmazda zbog kritike vlasti

Opozicioni Zeleno-levi front (ZLF) je ocenio da je slučaj profesorke Univerziteta u Novom Sadu Jelene Kleut politički revanšizam i odmazda zbog kritike vlasti.

Prošireni Senat Univerziteta u Novom Sadu je u četvrtak odlučio da odbije žalbu vanredne profesorke Jelene Kleut na odluku redovnog sastava Senata da je ne izabere za redovnu profesorku, čime je ostala bez posla na Filozofskom fakultetu gde je od 2009. bila asistentkinja, a od 2020. vanredna profesorka.

„Nema sumnje da se ne radi o akademskim, već isključivo o političkim razlozima da se Kleut eliminiše sa Univerziteta, naročito imajući u vidu da je ona prethodno izabrana za redovnu profesorku na Izbornom veću Filozofskog fakulteta i Stručnom veću Univerziteta u Novom Sadu“, naveo je ZLF.

Senat međutom nije potvrdio tu odluku iako je, navodi ZLF, Kleut ispunila zakonske uslove i sve akademske standarde, te njen slučaj pokazuje kako se pravila o izboru u zvanje menjaju u toku procesa izbora.

„Za svako društvo koje želi da bude slobodno, autonomija univerziteta je od izuzetne važnosti. Odmazda nad Jelenom Kleut je odmazda nad svima koji slobodne misle. Zato je i odbrana Jelene Kleut odbrana slobodnog univerziteta i nauke od uzurpacije i diktature koja nam preti“, ukazao je ZLF.

(Beta)

