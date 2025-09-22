ZLF o Svetskom danu bez automobila: Beograd razvijaju za automobile, ne za ljude

Zeleno-levi front (ZLF) je danas, povodom Svetskog dana bez automobila, još jednom konstatovao da vlast Beograd razvija „po meri privatnog automobilskog saobraćaja“ što otežava kretanje pešaka, biciklista i trotinetaša.

ZLF je na Fejsbuku naveo da se „privatnim automobilima svuda daje prednost“, te da se šire saobraćajnice, umesto mreža „žutih traka“ za javni gradski prevoz.

U objavi piše i da se „na ulicama dodaju parking mesta na uštrb kretanja pešaka i osoba sa invaliditetom, roditelja sa kolicima za bebe, kao i biciklista i trotinetaša“

Ta opoziciona stranka je podsetila na svoj plan „Od kuće do posla za 30 minuta“ koji bi pomogao građanima Beograda širenjem mreže „žutih traka“, uvođenjem brzih linija javnog prevoza, boljim korišćenjem tramvajske infrastrukture, širenjem mreže Beogradskog voza.

„Time bismo na jednostavan način mogli da unapredimo kvalitet usluga i života u Beogradu za skoro 50 odsto Beograđana koji svakodnevno koriste javni prevoz“, ukazao je ZLF.

Naveli su i da danas obeležavaju Svetski dan bez automobila tako što njihovi članovi i članice kroz grad idu peške, biciklom ili javnim prevozom, kao i svakog drugog dana.

(Beta)

