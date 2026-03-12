ZLF obeležio godišnjicu ubistva Zorana Đinđića

Delegacija Zeleno-levog fronta (ZLF) obeležila je danas 23. godišnjicu ubistva premijera Zorana Đinđića (1952-2003), polaganjem cveća kod spomen-ploče u dvorištu Vlade Srbije, na mestu na kom je ubijen.

„Mi i dalje verujemo u Srbiju budućnosti – ‘zemlju iz koje ljudi ne žele da odu i zemlju u kojoj se deca rađaju’ i svakog dana radimo na tome da se tom jednostavnom idealu približimo“, saopštila je ta stranka na Fejsbuku.

Zbog toga su danas, prema njihovoj oceni, možda i više nego ikad Đinđićeve reči „Gledajte u budućnost, tamo ćemo se sresti i vi i ja“, upućene „svima onima koji bi da Srbiju vrate u prošlost, ratove i mržnju – putokaz koji trebamo slediti“.

Delegaciju ZLF predvodili su kopredsednica te stranke Biljana Đorđević i narodni poslanici Dobrica Veselinović i Robert Kozma.

Predsednik Vlade Srbije Zoran Đinđić ubijen je u atentatu 12. marta 2003. godine, a okrivljeni, među kojima su bivši komandant Jedinice za specijalne operacije Ministarstva unutrašnjih poslova Milorad Ulemek Legija i njegov zamenik Zvezdan Jovanović, osuđeni su na ukupno 378 godina zatvora.

Politička pozadina ubistva Đinđića nikada nije otkrivena.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com