ZLF: Odbornici opozicije zakazali vanrednu sednicu Skupštine opštine Čukarica

Zeleno levi front (ZLF) Čukarice saopštio je danas da su odbornici opozicije zakazali sednicu Skupštine te beogradske opštine, u skladu sa opštinskim poslovnikom i zakonom.

U saopštenju piše da su to uradili pošto je predsednica Skupštine opštine Čukarica odbila da postupi u skladu sa obavezama i sazove vanrednu sednicu po zahtevu odbornika i odbornica.

ZLF je preneo da su „odbornici i odbornice opozicije preuzeli inicijativu i samostalno zakazali sednicu“ za petak, 27. jun, sa početkom od 11.00.

Vanredna sednica, „koju sazivamo u interesu građana, ima dva ključna predloga“, a prvi je razrešenje Miljana Ćeranića sa funkcije člana opštinskog Veća zbog ozbiljnog narušavanja ugleda institucije, dodaje se.

Njegovo razrešenje, kako je navedeno, traži se i zbog „nedozvoljenih političkih pritisaka na direktore osnovnih škola, kao i zbog dugotrajnog i nerešenog stanja sukoba interesa“.

Dodaje se da je sve to dovelo do potpunog gubitka poverenja Skupštine u vršenje njegove funkcije, preneo je lokalni ZLF.

Traži se i formiranje anketne komisije koja bi ispitala zakonitost i svrsishodnost radova na rekonstrukciji dela zgrade Uprave opštine Čukarica.

„Komisija bi bila formirana proporcionalno broju odbornika, sa jasno definisanim mandatom, rokom za izveštavanje i obavezom da nalaze transparentno predstavi Skupštini i javnosti“, piše u saopštenju.

Odbornici i odbornice opozicije, kako je navedeno, još jednom podsećaju građane da neće ćutati pred zloupotrebama.

Pozvali su i sve ostale odbornike i odbornice da podrže sednicu „u interesu odgovornog i zakonitog upravljanja opštinom“.

U saopštenju su pozvali građane i građanke Čukarice da se prijave za prisustvo na sednici, te dodali da se one obavljaju na pisarnici opštine do srede 25. juna do 11.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com