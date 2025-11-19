ZLF: Odluka da domovi zdravlja rade noću dodatno urušava zdravstveni sistem

Ta stranka je u saopštenju navela da u domovima zdravlja godinama nedostaje osoblje i adekvatna oprema i da će nova mera Ministarstva zdravlja oslabiti postojeće resurse.
„Za uvođenje još jedne smene nisu angažovani nikakvi novi lekari i tehničari, niti dodatna oprema koja bi omogućila takav rad, već se angažuju postojeći kadrovi koji su preopterećeni“, tvrdi ZLF.
Ta partija je zatražila od ministarstva da ukine „populističku i ishitrenu“ odluku.
Mnogi domovi zdravlja širom Srbije od ponedeljka rade u tri smene, a ministarstvo je navelo da je cilj uvođenja dvadesetčetvorošasovnog rada povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com