ZLF: Odluka da domovi zdravlja rade noću dodatno urušava zdravstveni sistem

Zeleno-levi front (ZLF) ocenio je da je uvođenje rada u trećoj smeni u domovima zdravlja štetno i da dodatno urušava zdravstveni sistem.

Ta stranka je u saopštenju navela da u domovima zdravlja godinama nedostaje osoblje i adekvatna oprema i da će nova mera Ministarstva zdravlja oslabiti postojeće resurse.

„Za uvođenje još jedne smene nisu angažovani nikakvi novi lekari i tehničari, niti dodatna oprema koja bi omogućila takav rad, već se angažuju postojeći kadrovi koji su preopterećeni“, tvrdi ZLF.

Ta partija je zatražila od ministarstva da ukine „populističku i ishitrenu“ odluku.

Mnogi domovi zdravlja širom Srbije od ponedeljka rade u tri smene, a ministarstvo je navelo da je cilj uvođenja dvadesetčetvorošasovnog rada povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com