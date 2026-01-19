ZLF: Opozicija poziva inicijativu Mladi Kule na zajedničku borbu za smenu SNS vlasti u Kuli

Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je danas da „opozicioni akteri u Kuli pozivaju Mlade Kule na otvorene, odgovorne i konstruktivne razgovore o saradnji za smenu kriminalne vlasti Srpske napredne stranke (SNS) na predstojećim lokalnim izborima“.

„Građani Kule jasno i nedvosmisleno očekuju jedinstvenu listu koja će okupiti mlade, aktiviste, studente i političke aktere i koja će na lokalnim izborima stati nasuprot SNS listi. Jedinstvena zajednička lista predstavlja stvarnu, verodostojnu i pobedničku alternativu postojećoj SNS vlasti koja je otela Kulu od građana“, navedeno je u saopštenju.

Kako su poručili, duboko veruju „da je budućnost građana Kule iznad svih drugih interesa“.

„Upravo zato smatramo da je dužnost i politička odgovornost svih nas da što pre otpočnemo razgovare sa jednim ciljem, a to je smena SNS vlasti u Kuli“, navedeno je u saopštenju.

„Kao odgovorni ljudi, upućujemo još jednom poziv Mladima Kule, kao i svim drugim društvenim i političkim akterima koji dele borbu za interes građana Kule, da što pre formiramo zajednički front za budućnost Kule. Vrata za dijalog su otvorena, jer budućnost građana Kule je naš zajednički i jedini prioritet“, poručeno je u pozivu neformalnoj i nezavisnoj inicijativi mladih iz Kule.

Poziv su uputili ZLF – Kritična masa Kula, GG Kuljani naš grad, Srbija centar, Nova demokratska stranka Srbije, Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Monarhisti-Pokret za Kraljevinu Srbiju i Pokret slobodnih građana.

(Beta)

