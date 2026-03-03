ZLF osudio i američko-izraelsku agresiju na Iran i diktatorski režim u Teheranu

Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je danas da osuđuje i američko-izraelsku agresiju na Iran i diktatorski režim u Teheranu, ističući da odbacuje lažnu dilemu da se mora birati strana između imperijalnog rata za resurse i autoritarnog režima koji se obračunava sa sopstvenim građanima željnim građanskih sloboda.

„Ovaj rat, poput mnogih sličnih, ne vodi se za demokratiju i oslobađanje građana Irana, već za interese moćnika koji ne prezaju od gaženja međunarodnog prava i ugrožavanja civila. Iranske diktatorske vlasti ne štite budućnost svojih građana, već svoje pozicije moći, što dokazuju hiljade mrtvih na protestima u Iranu“, naveli su iz ZLF u saopštenju.

Istakli su da pretnje i agresivna upotreba sile, otmice i ubistva lidera država, invazije na suverene zemlje, zasipanje gradova dronovima i kasetnim bombama, ubijanje hiljada civila – postaju nova normalnost u svetu.

„Ipak, istorija nas uči da kada god su se velike sile igrale takvog pristupa, on se uvek završavao pogubno po čovečanstvo“, poručio je ZLF.

Dodali su da je neophodno obnoviti diplomatske kanale i vratiti politički proces u centar međunarodnog delovanja, kao i da je dugoročna bezbednost moguća jedino kroz sveobuhvatno nuklearno razoružanje celog Bliskog istoka.

Komentarišući poziciju Srbije, iz ZLF su naveli da Srbija mora dosledno da stoji uz međunarodno pravo, multilateralizam i univerzalna ljudska prava.

„Male zemlje imaju direktan interes da udruženo brane međunarodne norme i predvidiv pravni poredak, jer nas upravo oni štite od samovolje velikih i moćnih“, istakli su u saopštenju.

ZLF je pozvao ministarstvo spoljnih poslova da preduzme sve potrebne mere kako bi zaštitilo diplomate i službenike u diplomatskim predstavništvima u regionu, kao i da pomogne državljanima Srbije kojima je pomoć potrebna.

Iz ZLF su podsetili da su se uvek zalagali za mirno rešavanje sporova i poštovanje međunarodnog prava, osuđujući agresiju Rusije na Ukrajinu, genocid koji su izraelske vlasti sprovele u Gazi, terorističke napade Hamasa, ali i intervenciju Sjedinjenih Američkih Država u Venecueli.

(Beta)

