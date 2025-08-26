ZLF: Otkazi prosvetarima su odmazda ministra prosvete

Zeleno-levi front (ZLF) je saopštio da otkazi zaposlenima u prosveti predstavljaju „odmazdu ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića“.

„Dok se mladi i maloletni demonstranti prebijaju i hapse, na meti ministra prosvete Dejana Vuka Stankovića našli su se i direktori i direktorke koji su podržali svoje kolektive u obustavi rada, kao i nastavnici i nastavnice koji su imali hrabrosti da stanu uz studente i đake i podrže njihove zahteve“, navodi se u saopštenju ZLF.

ZLF dodaje i da „pojedini direktori škola u ovom trenutku raskidaju ugovore sa zaposlenima koji nisu u stalnom radnom odnosu, a koji su učestvovali u obustavi nastave i protestima“.

„Ovakve mere direktno urušavaju obrazovni sistem i dodatno otežavaju položaj roditelja i učenika. Srbija se već godinama suočava sa nedostatkom stručnog kadra u školama, a Ministarstvo ne samo da nije izradilo plan za rešavanje tog problema, već svojim potezima prosvetu gura u još dublju krizu, čije će posledice snositi celo društvo – i u bližoj i u daljoj budućnosti“, navodi se u saopštenju.

ZLF dodaje i da je „posebno zabrinjavajuće“ što pred početak nove školske godine Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) „ignoriše aktuelne probleme u prosveti i nastavlja da se bavi formalnostima i temama koje nisu ključne za kvalitet nastave“.

(Beta)

