ZLF: Pad plafona u školi na Voždovcu – rezultat nebrige vlasti za bezbednost dece

Zeleno – front (ZLF) upozorio je danas da je pad plafona u Osnovnoj školi „Veselin Masleša“ u beogradskoj opštini Voždovac, rezultat sistemskog zanemarivanja školskih objekata i potpune nebrige vlasti za bezbednost dece i zaposlenih u obrazovanju.

„Škola ‘Veselin Masleša’, u Kumodraškoj ulici, je izgrađena 1964, a u proteklom periodu, od Grada Beograda i opštine Voždovac dobijala je veoma neujednačena sredstva za održavanje objekta. Naime, u 2024. škola je dobila manje od 500.000 dinara, a u 2025, koja će ostati zapamćena kao godina kažnjavanja škola i prosvetnih radnika od strane vlasti, ova škola za istu namenu dobila svega 64.604 dinara – iznos koji nije samo nedovoljan, već je sramotan i ponižavajući“, navela je Grupa ZLF za obrazovanje.

Kako je ukazano, „direktna posledica ovakve politike danas je pad plafona u zgradi staroj više od 60 godina“.

„Iako je prethodna ministarka prosvete u januaru 2025. svim školama uputila zahtev da izrade Izveštaj o sprovedenom osnovnom pregledu građevinskih konstrukcija objekata, taj zahtev nije pratio nijedan dinar sredstava za njegovu realizaciju, pa je odgovornost za ovo pitanje u potpunosti pala na same škole“, ukazao je ZLF.

Takođe, dodaje se u saopštenju ZLF, „kako u školi ‘Veselin Masleša’ navode, oni izveštaj nisu ni dostavili upravo ‘iz razloga što je bio potreban predmer i predračun za izradu izveštaja od strane licenciranog građevinskog inženjera, čiju cenu nismo mogli da platimo zbog nedostatka sredstava“.

„Drugim rečima, država je znala da su škole potencijalno nebezbedne i formalno zatražila proveru njihove stabilnosti, ali nije obezbedila ni osnovne uslove da se ta provera sprovede. Time je rizik svesno prebačen na teret škola, zaposlenih i dece“, istakao je ZLF.

ZLF napominje da „ne samo da je ovakvim finansiranjem prekršen Pravilnik o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanova koje obavljaju delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja, radi se o svesnom potiskivanju bezbednosti škola sa liste budžetskih prioriteta“.

„Pad plafona zato nije nesrećan slučaj, niti nepredvidiv događaj, već posledica loših političkih odluka, dugotrajnog nemara i sistemskog prebacivanja odgovornosti sa države na već finansijski iscrpljene ustanove“, istakao je ZLF.

Upozorio je da „bezbednost dece i zaposlenih u školama mora biti na samom vrhu liste društvenih vrednosti, a škole moraju postati sigurna mesta učenja, razvoja i solidarnosti“.

„Posebno je neprihvatljivo što se škole danas kažnjavaju i disciplinuju, jer su pokazale građansku hrabrost i pružile dobar obrazovni primer pobunom protiv velikih društvenih nepravdi. Dokle god se u škole ne bude ulagalo sistematski, odgovorno i planski, plafoni će nastavljati da padaju, a odgovornost za to snosiće oni koji su obrazovanje svesno gurnuli na dno svojih političkih prioriteta“, ukazala je Grupa ZLF za obrazovanje.

(Beta)

