ZLF: Pao plafon u školi na Voždovcu, alarmantni podaci o infrastrukturnim problemima

Spisak škola u Beogradu i Srbiji koje imaju infrastrukturne probleme je alarmantan što pokazuje i slučaj Osnovne škole „Dositej Obradović“ u beogradskoj opštini Voždovac gde je otpao veći deo plafona u sali za fizičko, upozorio je danas Zeleno-levi front (ZLF).

U saopštenju su naveli da u jučerašnjem incidentu u toj školi nije bilo povređenih a da je danas izvršen inspekcijski nadzor i obaveštena predsednica opštine Voždovac.

„U prethodnom periodu poslali smo stotine upita školama, opštinama i gradovima kako bismo saznali da li su škole dobijale novac za tekuće održavanje, ali i veće radove koji su neophodni za bezbedno i normalno funkcionisanje. Isto pitanje smo postavili i za školu ‘Dositej Obradović’ na Voždovcu i saznali da im je Grad Beograd za dve godine dao oko šest miliona dinara ukupno za sve troškove rada škole a opština Voždovac nula dinara“, saopštio je ZLF.

Ocenili su da je redovno održavanje škola „definitivno najmanji prioritet sadašnje vlasti“.

„Politika SNS u obrazovanju je guranje problema pod tepih. To rezultira upravo ovakvim slučajevima kao danas na Voždovcu. Bezbedna škola u 21. veku u Beogradu mora da bude standard, a ne slučajnost. U uslovima kada grad i opštine potpuno ignorišu katastrofalno stanje u školama, moram da se najpre zahvalim nastavnom i nenastavnom osoblju koji rade i brinu o deci u ovakvim uslovima“, navela je šefica odborničke grupe ZLF-PSG u Skupštini Beograda Natalija Stojmenović.

(Beta)

