ZLF: Pašalić ne postupa kao zaštitnik građana, treba ga razrešiti funkcije

Stranka Zeleno-levi front (ZLF) ocenila je da ombudsman Zoran Pašalić ne postupa kao zaštitnik građana i građanki, već se iznova dokazuje kao zaštitinik i saučesnik režima Srpske napredne stranke (SNS) i Socijalističke partije Srbije (SPS) režima, a posebno policije u njihovoj službi.

„Poslanička grupa ZLF je pripremila tekst predloga za njegovo razrešenje, koji ćemo uputiti kolegama i koleginicama iz opozicionih poslaničkih grupa u parlamentu, kako bismo zajedno pokrenuli formalni postupak za uklanjanje ove nedostojne osobe sa mesta Zaštitnika građana“, navodi se u saopštenju.

Poslanica ZLF Jelena Jerinić navela je da su Pašalićeve kvalifikacije i ranije dovođene u pitanje s obzirom na to da je Pravni fakultet studirao „čitavih 13 godina, a da je magistraturu završio za 11“.

„ZLF je sada došao u posed dokumenata koji pokazuju da je Zoran Pašalić u prijavi na poziv za izbor Zaštitnika građana 2023. godine netačno prikazao informacije o svom obrazovanju, navodeći da je na doktorskim studijama koje su ‘u toku'“, rekla je Jerinić.

Fakultet organizacionih nauka na kome je doktorske studije upisao 2016. godine, prema njenim rečima, izjasnio se da je Pašalić u tom trenutku već uveliko bio izgubio status studenta.

„Netačni podaci o njegovom obrazovanju ne ukazuju samo na njegovu nestručnost, već i na nesavesnost. Podsećamo i na zabrinjavajuće informacije o tome da je Pašalić na posao Zaštitnika građana dolazio naoružan (i on sam je na sednici skupštinskog odbora za pravosuđe potvrdio da poseduje oružje), kao i da postoje ozbiljne sumnje u imovinu koju je prijavio kao javni funkcioner“, dodaje se u saopštenju ZLF.

Agencija za sprečavanje korupcije je, kako navodi stranka, još 2021. godine pokrenula postupak vanredne kontrole njegove imovine, koji po saznanjima ZLF još nije okončan.

(Beta)

