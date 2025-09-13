ZLF pita o čijem trošku Zaštitnik građana i njegovi saradnici putuju po svetu

Zeleno-levi front (ZLF) upitao je danas o čijem trošku „trenutni Zaštitnik građana Zoran Pašlić i njegova svita putuju po svetu“, a sada su u Kini, na sastanku Generalne skupštine Azijske asocijacije ombudsmana.

„Pitanje je šta će Pašalić na sastanku mreže ombudsmana Azije? Osim njega i kolega iz Turske, na ovom događaju nema nijednog ombudsmana iz Evrope“, naveo je ZLF.

ZLF je ocenio da Pašalić, „umesto da reaguje na gruba kršenja ljudskih prava u svojoj zemlji, radije deli iskustva sa ombudsmanima Kine, zemlje koja vrši masovni video nadzor nad svojim građanima i građankama“.

U saopštenju piše i da se Pašalić sastaje sa zvaničnicima „Turske koja se grubo obračunava sa učesnicima protesta, ili Rusije, čija je ombudsmanka Tatjana Moksalkova pod sankcijama EU zbog podržavanja nasilne deportacije Ukrajinaca i čija je institucija suspendovana od strane evropskih i svetskih mreža ombudsmana“.

ZLF na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja traži podatke i dokumente o službenim putovanjima Pašalića i njegove „svite“.

„Postoje indicije da je, samo u toku njegovog drugog mandata, na službena putovanja na koja često vodi i po nekoliko svojih bliskih saradnika i saradnica, potrošeno i do deset miliona dinara iz budžeta Srbije“, upozirio je ZLF.

(Beta)

