ZLF: Plan za Bajdinu povučen sa dnevnog reda zahvaljujući zajedničkom pritisku

Stranka Zeleno-levi front (ZLF) ocenila je danas da je plan detaljne regulacije za šumu Bajdina u beogradskom naselju Mirijevo povučen sa dnevnog reda gradskog parlamenta zahvaljujući zajedničkom pritisku građana, aktivista i odbornika opozicije.

„ZLF i Pokret slobodnih građana su, zajedno s građanima, upozoravali najširu javnost na štetnost i neregularnosti tog plana, upućivali Beograđane da pošalju primedbe i dođu ispred Skupštine da branimo zajedno ovo netaknuto područje od investitorskog urbanizma. Gradska vlast se, suočena sa više hiljada prigovora i velikim pritiskom javnosti, odlučila da predlog povuče iz procedure“, navodi se u saopštenju.

Nacrtom plana je, kako su dodali, predviđena izgradnja pola miliona kvadrata za stanovanje i doseljavanje 12.000 ljudi u Mirijevo koje već sada nema adekvatnu infrastrukturu da podrži postojeće stanovnike Mirijeva, gde se prave ogromne gužve na izlazu iz naselja, nema dovoljno mesta u vrtićima i školama, a problem su i nedostatak kanalizacije i zagađenje vazduha.

ZLF je zatražio da nacrt plana područja u Mirijevu (Bajdina), Gradska opština Zvezdara stavi na novi javni uvid, kako bi zajedno s građanima, aktivističkim grupama i strukovnim udruženjima analizirali i utvrdili šta je tačno ono što se planira, i na vreme reagovali na potencijalne opasnosti i neregularnosti.

„Podsećamo da je i Urbanistički zavod Beograda, koji je izrađivač plana, tražio novi javni uvid zbog toga što izmene plana bitno odstupaju od nacrta koji je predstavljen na javnom uvidu, kao i da su u samoj Komisiji za planove glasovi bili podeljeni (pet od devet članova glasalo je za plan)“, dodaje se u saopštenju.

Ocenili su da je to dokaz da organizovani građani mogu da pobede.

„ZLF se zalaže za očuvanje i unapređenje zelenih površina i javnih ustanova u Mirijevu i kontinuirano radimo na tome da za taj naš plan širimo podršku građana. Sada tražimo da se novi nacrt plana pošalje na javni uvid, uz stvarno učešće javnosti i zaštitu interesa stanovnika Mirijeva i Zvezdare, a ne investitora“, piše u saopštenju.

(Beta)

