ZLF podržao kandidaturu Frančeske Albaneze za Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu

Poslanici Zeleno-levog fronta podržali su kandidaturu Frančeske Albaneze (Francesca Albanese) za Nobelovu nagradu za mir za 2026. godinu, saopštio je danas ZLF.

Albaneze je specijalna izvestiteljka Ujedinjenih nacija za stanje ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Zajedničkom nominacijom, uz Albaneze su kandidovani i hrabri lekari iz Gaze Sara Al-Saka i Husam Abu-Safija.

U zajedničkoj nominaciji, koju je potpisalo oko 300 poslanika Evropskog parlamenta i oko 30 poslanika drugih parlamenata u Evropi, kao i ministara, akademika i direktora mirovnih instituta, u 33 zemlje širom sveta, nalaze se i potpisi narodnih poslanika i poslanica Zeleno-levog fronta.

„Podsećamo da je Zeleno-levi front predložio usvajanje Rezolucije o Gazi u srpskom parlamentu, u kojoj se osuđuje genocid u Gazi, nasilje prema civilima, što uključuje i napade Hamasa. U predloženoj Rezoluciji zahtevamo da Srbija hitno uvede sankcije za izvoz naoružanja Izraelu“, navodi se u saopštenju.

Poslanik ZLF Rastislav Dinić pozvao je danas parlament da uvrsti na dnevni red i usvoji Rezoluciju o Gazi na sednici koja je upravo u toku.

Prethodno je poslanik Robert Kozma pozvao zvanične predstavnike države Srbije na hitno slanje humanitarne pomoći i ulaganje svih diplomatskih napora u cilju otpočinjanja mirovnih pregovora.

Njegov govor u srpskom parlamentu citirala je Albaneze na svojim nalozima na društvenim mrežama, potvrđujući važnost uključivanja ove teme u parlamentarnu raspravu u državi iz koje se Izrael snabdeva oružjem za ubijanje civila.

Svojim potpisom njenoj nominaciji za najprestižnije mirovno priznanje, poslanici ZLF su potvrdili da je Frančeska Albaneze „pokazala izuzetnu moralnu hrabrost, intelektualnu strogost i nepokolebljivu posvećenost međunarodnom pravu i zaštiti ljudskih prava u jednom od najtrajnijih sukoba našeg vremena“, navodi se u saopštenju.

Ta principijelna braniteljka međunarodnog prava i pravde, svojim radom je skrenula globalnu pažnju na tešku situaciju civila pod okupacijom na Zapadnoj obali i u Gazi, i dosledno se zalaže za odgovornost, pravdu i mirno rešenje pravnim i diplomatskim sredstvima, dodao je ZLF.

Uprkos intenzivnom političkom pritisku i ličnim napadima, Albaneze je održala nezavisnost i integritet u svojim naporima za pravedan i trajan mir na Bliskom istoku – i doprinosi širem cilju globalnog mira i ljudskog dostojanstva, kako se, između ostalog, navodi u njenoj nominaciji.

ZLF smatra da se rad Frančeske Albaneze može opisati rečima Alfreda Nobela da nagradu zaslužuje osoba „koja je učinila najviše ili najbolje za bratstvo među narodima, za ukidanje ili smanjenje stalnih vojski i za održavanje i promociju mirovnih kongresa“ i da je njena nominacija za ovo priznanje, stoga, u skladu sa propisima Nobelove fondacije, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com