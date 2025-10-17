ZLF: Posle mobinga i pretnji kiselina prosuta po autu naše članice u Smederevu

Privatno vozilo članice Zeleno-levog fronta iz Smedereva oštećeno je pošto je po njemu prosuta kiselina, saopštila je opoziciona stranka Zeleno-levi front (ZLF).

U saopštenju su naveli da je do toga došlo posle „višenedeljnog mobinga i pretnji“ toj članici ZLF iz Smedereva.

„Una Branković je samohrana majka koja je aktivna na protestima koji traju više od 11 meseci. Režimski napadi na našu članicu nisu slučajnost, već organizovani pokušaj lokalnih moćnika SNS-a da uguše svaku političku hrabrost i pobunu“, ocenio je ZLF.

Kopredsednica ZLF Biljana Đorđević je izjavila da je „intenzivirana represija nad pobunjenim građanima, posebno prema onima koji su zaposleni u državnoj upravi i javnim preduzećima“.

„Ljudi na nesigurnim poslovima koji ne pristaju da idu na naprednjačke skupove, ne dobijaju produženje ugovora dok su oni sa stalnim zaposlenjem često degradirani i izloženi mobingu. Zastrašivanje građana, a posebno samohranih majki, je nedopustivo. ZLF će stojati uz sve svoje članove kao što stoji uz sve građane i građanke na udaru režima“, navela je Đorđević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com