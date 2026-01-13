ZLF predlaže izmene zakona kako bi roditelji mogli da odrede staratelja dece u slučaju smrti

Predlog koji je ZLF podneo predviđa da roditelji dobiju mogućnost da, za slučaj svoje smrti, odrede lice koje za koje smatraju da bi bilo najbolji staratelj deteta – osobu koje dete poznaje i u koje roditelji imaju poverenje da bi najbolje brinuli o njihovom detetu, ako ispunjavaju zakonske uslove.
Kako se navodi, u ovom trenutku u Srbiji roditelji ne mogu unapred da odrede osobu za koju smatraju da treba da bude staratelj njihovoj deci, u slučaju njihove smrti.
„Iako je još 2017. ugledna novinarka Tamara Skroza pokrenula Inicijativu ‘Naše dete – naša odluka’, ovo pitanje do sada nije došlo na dnevni red Narodne skupštine… ZLF je zato pred Novu godinu formalno pripremio Predlog zakona o dopunama Porodičnog zakona, kojim bi se dodatno uredile i pojednostavile procedure dodeljivanja starateljstva nakon gubitka roditelja, i podneo ga predsednici skupštine“, dodaje se.
Poslanica ZLF Jelena Jerinić izjavila je da prema sadašnjim odredbama porodičnog zakona o sudbini deteta koje ostane bez roditelja odlučuje centar za socijalni rad.
U slučajevima kada nema krvnih srodnika, deca često završavaju u ustanovama za nezbrinutu decu ili u hraniteljskim porodicama, čak i ako postoje bliski i poznati ljudi koji bi se o njima rado starali i okruženje u kom bi dete bilo materijalno i socijalno situirano, dodala je.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com