ZLF predlaže izmene zakona kako bi roditelji mogli da odrede staratelja dece u slučaju smrti

Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je da je podneo Predlog zakona o dopunama Porodičnog zakona kojim se dodatno uređuje procedura dodeljivanja starateljstva u slučajevima smrti oba roditelja.

Predlog koji je ZLF podneo predviđa da roditelji dobiju mogućnost da, za slučaj svoje smrti, odrede lice koje za koje smatraju da bi bilo najbolji staratelj deteta – osobu koje dete poznaje i u koje roditelji imaju poverenje da bi najbolje brinuli o njihovom detetu, ako ispunjavaju zakonske uslove.

Kako se navodi, u ovom trenutku u Srbiji roditelji ne mogu unapred da odrede osobu za koju smatraju da treba da bude staratelj njihovoj deci, u slučaju njihove smrti.

„Iako je još 2017. ugledna novinarka Tamara Skroza pokrenula Inicijativu ‘Naše dete – naša odluka’, ovo pitanje do sada nije došlo na dnevni red Narodne skupštine… ZLF je zato pred Novu godinu formalno pripremio Predlog zakona o dopunama Porodičnog zakona, kojim bi se dodatno uredile i pojednostavile procedure dodeljivanja starateljstva nakon gubitka roditelja, i podneo ga predsednici skupštine“, dodaje se.

Poslanica ZLF Jelena Jerinić izjavila je da prema sadašnjim odredbama porodičnog zakona o sudbini deteta koje ostane bez roditelja odlučuje centar za socijalni rad.

U slučajevima kada nema krvnih srodnika, deca često završavaju u ustanovama za nezbrinutu decu ili u hraniteljskim porodicama, čak i ako postoje bliski i poznati ljudi koji bi se o njima rado starali i okruženje u kom bi dete bilo materijalno i socijalno situirano, dodala je.

(Beta)

