ZLF predlaže novu saobračajnu politiku, prioritet pešacima i javnom prevozu

Zeleno-levi front (ZLF) predložio je da se u cilju smanjenja broja žrtava saobraćajnih nesreća u Srbiji, prioritet da pešacima i javnom prevozu uz uvođenje zona u urbanim sredinama, posebno oko škola i vrtića, u kojima bi brzina kretanja vozila bila ograničena na 30 kilometara na čas i širenje mreže takozvanih žutih traka.

U saopštenju su upozorili da je sa više od 500 žrtava saobraćajnih nesreća godišnje, Srbija „daleko od EU standarda i cilja takozvane ‘Vizije Nula’ koja je osnova saobraćajne politike u brojnim najrazvijenijim zemljama sveta“.

„U okviru te strategije međunarodnog projekta bezbednosti u saobraćaju, projektovanje saobraćajnica se radi tako da one nose najmanji mogući rizik za učesnike u saobraćaju, donoseći inovativna rešenja koja značajno smanjuju broj fatalnih ishoda na putevima. Za to vreme, u Srbiji se prečesto tragične brojke spominju kao neizbežna posledica ekonomskog ‘progresa’, što je nedopustivo“, ocenili su iz ZLF.

Naveli su da je efikasan i povoljan javni prevoz „jedini način da se smanji broj automobila na ulicama a time i gužve, zagađenje i broj nezgoda“.

„Naš plan ’30 minuta od kuće do posla’ podrazumeva prioritet javnom prevozu (autobusi, tramvaji i BG voz) kroz proširenje mreže žutih traka i uvođenje brzih linija. Umesto koruptivnih privatizacija javnog prevoza, zahtevamo sistemsko ulaganje u Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) i obezbeđivanje ispravnih i bezbednih vozila“, stoji u predlogu Zeleno-levog fronta.

Nova saobraćajna politika bi, po navodima ZLF, trebalo da se zasniva i na „povratku naplaćenih sredstava lokalnim samoupravama i decentralizaciji finansija“.

„Sadašnja praksa je takva da se pod izgovorom bezbednosti saobraćaja gradovima i opštinama oduzimaju sredstva od naplate saobraćajnih kazni koja se preusmeravaju na republički budžet. Planiramo da se 30 odsto naplaćenih kazni vrati u lokalne budžete, a da se potom taj novac isključivo koristi za izgradnju i popravku lokalne saobraćajne infrastrukture, postavljanje adekvatne saobraćajne signalizacije i osvetljenja, kao i lokalne preventivne i edukativne kampanje“, stoji u saopštenju.

ZLF je pozvao i na uvođenje strože kontrole i nulte tolerancije za vozače pod dejstvom alkohola ili narkotika.

„Zahtevamo nultu toleranciju i drastično oštrije kazne za četiri glavna faktora rizika po život na putu: vožnju pod uticajem alkohola i/ili droge, prekoračenje brzine, korišćenje telefona u vožnji i nekorišćenje pojasa/kacige. Sistem bodova, kojim bi se rigorozno i dosledno oduzimale dozvole za višestruke prekršioce, a posebno mlade vozače“, saopštio je Zeleno-levi front.

Dodali su i da niko ne sme da se izvuče za saobraćajni prekršaj ili da dobije manju kaznu „zato što je poznata ličnost ili potkupljuje korumpirane policajce ili tužioce“.

„Naš cilj je jasan: Ne samo da prepolovimo broj žrtava do 2030. godine, već da stvorimo nultu toleranciju na smrtne slučajeve u saobraćaju. To je moguće samo ako se odmaknemo od pogubne politike koja je gradove i ulice podredila privatnim automobilima i ako u fokus stavimo čoveka i kvalitet života“, naveli su iz Zeleno-levog fronta.

(Beta)

