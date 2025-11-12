ZLF predlaže programsku direktorku Jukoma Milenu Vasić za Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti

Poslanička grupa Zeleno-levog fronta (ZLF) je Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo predložila danas Milenu Vasić za Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti.

„Milena Vasić je ugledna pravnica i advokatica, programska direktorka Komiteta pravnika za ljudska prava – Jukom (YUCOM). U ovoj organizaciji, Vasić od 2012. pruža besplatnu pravnu pomoć u slučajevima povrede ljudskih prava, a angažovana je i kao saradnica i koordinatorka brojnih projekata“, naveli su oni.

Kako su naveli, Vasić je učestvovala u realizaciji preko 40 projekata koji su u fokusu imali zaštitu ljudskih prava, vladavinu prava i unapređenje pravne kulture i klime u društvu.

„Dugogodišnjom borbom za zaštitu ljudskih prava, sa fokusom na građanska i politička prava, Vasić je zaslužila poverenje relevantnih organizacija civilnog društva, stručnih tela, medija i javnosti. Na tom poverenju se temelji i uverenje Zeleno-levog fronta da će Milena Vasić, na mestu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, odgovorno nastaviti svoj rad“, saopštio je ZLF.

Među 60 organizacija civilnog društva koje su pružile podršku kandidaturi Milene Vasić, su Građanske inicijative, Komitet pravnika za ljudska prava, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Žene u crnom, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Biro za društvena istraživanja (BIRODI).

(Beta)

