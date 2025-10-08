ZLF: Predlog skupštini da uvede embargo, Vučić izvozom oružja u Izrael kupuje stranu podršku

Poslanička grupa Zeleno-levog fronta (ZLF) podnela je danas skupštini Predlog rezolucije o situaciji u Gazi i uvođenju mera ograničavanja Srbije prema državi Izrael i dodala da predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvozom oružja kupuje stranu podršku.

Ukazali su da predlog rezolucije nalaže osudu dejstava izraelskih snaga, poziv na ulaganje napora u svim međunarodnim institucijama za prekid vatre u Gazi i oslobađanje talaca, zahtev za hitno opremanje humanitarne pomoći, i zabranu trgovine naoružanjem.

„Mi već više od godinu dana zahtevamo uvođenje embarga na izvoz naoružanja u Izrael. Danas su se neke stvari ponovo promenile, danas imamo i i zveštaj nezavisne komisije Ujedinjenih nacija koja kaze da ono što se dešava u Gazi ima više obeležja zločina genocida“, rekao je na konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine poslanik ZLF Rastislav Dinić.

Naveo je da većina predloga opozicije u skupštini biva odbijeno i da oni nemaju nadu da će predlog biti usvojen.

„Ovaj režim kupuje stranu podršku tako što izvozi naoružanje Izraelu, tako što se oglušuje na brojna upozorenja i zahteve za uvođenjem embarga ovoj državi, tako što Vučić sklapa lične paktove“, izjavio je Dinić.

(Beta)

