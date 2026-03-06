ZLF predložio izmene zakona koje se odnose na žene preduzetnice i žrtve porodičnog nasilja

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević saopštila je danas da su predstavnici te partije podneli Skupštini Srbije predloge za izmenu više zakona koja se tiču radnih prava te ocenila da bi država usvajanjem tih izmena sprečila diskriminaciju žena preduzetnica i žrtva porodičnog nasilja.

Đorđević je na konferenciji u Domu Narodne skupštine kazala da su predložene izmene Zakona o finansijskoj podršci porodica sa decom i Zakona o socijalnom osiguranju važne kako bi se preduzetnice izjednačile sa ženama koje su zaposlene kod privatnika ili u državnoj službi.

Ona je rekla da ZLF zahteva da žene preduzetnice dobijaju pun iznos naknade zarade tokom trudničkog i porodiljskog bez uslovljavanja da obustave delatnost.

„Trenutni zakon predviđa da one moraju da biraju da li će da obustave delatnost ili da primaju celokupan iznos naknade. Ako odluče da firma radi, onda mogu da primaju samo 50 odsto naknade tokom bolovanja“, rekla je Đorđević.

Po njenim rečima, država treba da razmotri opciju da preduzetnicama uplati doprinose tokom porodiljskog i da do detetovog trećeg mesca svakoj ženi omogući da prima bar minimalnu zaradu.

Ona je predložila i izmene Zakona o radu koje bi omogućile zaposlenim ženama koje su preživele nasilje da odsustvuju s posla godinu dana uz novčanu naknadu, kako bi se nesmetano oporavile od traume.

Po njenim rečima, ta mera bi bila korisna kada je reč o prevenciji femicida.

„Država mora da spreči nasilje. U susret borbenom Osmom martu predlažemo ove izmene, ali se za ravnopravnost žena borimo svakog dana“, rekla je Đorđević.

Ona je rekla da su neki od tih predloga već bili u skupštinskoj proceduri, ali da nisu došli na dnevni red.

(Beta)

