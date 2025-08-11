ZLF: Razbijeni ulazi na zgradama aktivista zborova sa Zvezdare

Stranka Zeleno-levi front (ZLF) zatražila je od policije da pronađe počinioce koji su razbili ulaze na tri zgrade u beogradskoj opštini Zvezdara u kojima žive aktivni članovi zborova građana i pozvala na protest koji će večeras u 20 časova biti održan na uglu Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra.

„U nastavku SNS kampanje zastrašivanja građana koji su aktivni u zborovima, na Zvezdari su jutros osvanula još tri razbijena ulaza u stambene zgrade, na njih je prolivena crvena farba, a počinioci su na licu mesta ostavili i odštampane fotografije ljudi koje su mete napada“, navodi se u saopštenju zvezdarskog odbora ZLF.

Šef odborničke grupe Zeleno-levog fronta i Pokreta slobodnih građana u Skupštini gradske opštine Zvezdara Aleksa Petković naveo je da su svi napadi prijavljeni policiji, ali da još uvek niko nije odgovarao.

„Za početak, predlažemo da porazgovaraju sa Markom Popadićem, predsednikom opštinskog odbora SNS Zvezdara, jer je svima jasno da iza ovih napada stoji upravo Srpska napredna stranka“, tvrdi Petković.

Kopredsednica zvezdarskog odbora ZLF Ivana Joksimović dodala je da su se slični napadi na Zvezdari već dešavali u julu, a da su meta bile prostorije opštinskog odbora upravo stranke kojoj pripada, kao i drugih političkih partija.

„To jasno ukazuje da su i napadi na građane aktivne u zborovima politički motivisani. Očigledno je da se vlast pribojava organizovanja i udruživanja građana, pa zbog toga napadaju pojedince, kako bi nas zaplašili. Neće im proći. Vidimo se na protestu večeras u 20 sati, na uglu Batutove i Bulevara kralja Aleksandra“, rekla je Joksimović.

ZLF je ocenio da su napadi na pojedince i grupe koji se bave građanskim, pa i stranačkim, aktivizmom nedopustivi i hitno moraju biti istraženi i sprečeni od strane institucija nadležnih da garantuju građanima bezbednost – na ulicama, na radnim mestima i u sopstvenim domovima.

„Niko ne sme biti zastrašivan ni napadan zbog drugačijeg mišljenja i aktivnog rada na unapređenju svoje lokalne zajednice“, piše u saopštenju.

(Beta)

