ZLF: Režim izmenama Krivičnog zakonika hoće da ozakoni represiju

Zeleno-levi front (ZLF) pozvao je danas na povlačenje predloženih izmena Krivičnog zakonika koje se odnose na pokušaj „izbegavanja kriminalizacije silovanja kao svakog nedobrovoljnog seksualnog odnosa“ i uvođenja „dodatnih represivnih mera prema građanima i građankama koji protestuju zbog navodne potrebe usklađivanja sa međunarodnim standardima“.

ZLF je u saopštenju ocenio da predloženim izmenama Krivičnog zakonika „režim pokušava da proturi svoju agendu i obračuna se sa pobunjenim građanima i građankama“.

Naveli su da se tim izmenama uvodi obljuba bez pristanka kao novo krivično delo, „umesto da se definicija silovanja izmeni u skladu sa Istanbulskom konvencijom Saveta Evrope o sprečavanji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Srbija potpisala i ratifikovala“.

„Naročito je licemerna lažna briga da se zaštite žrtve uvođenjem oštrije kazne za krivično delo silovanje, jer se istovremeno uvodi i obljuba bez pristanka, kao delo za koje su predviđene blaže kazne. Dakle, umesto da zaštiti žrtve silovanja, režim je samo uveo mogućnost da se blaže kazne počinioci, putem još jedne nelogične kvalifikacije. To je praktično priznao i sam ministar pravde, izjavom da je poenta uvođenja novog krivičnog dela ‘da se ne troši vreme na dokazivanje sile, pretnje“, ocenili su iz Zeleno-levog fronta.

Dodali su da je kao meru „dodatne represije i zastrašivanja, režim predložio zatvorske kazne za blokade saobraćaja sa namerom da spreči mirna okupljanja, kroz pretnje zatvorskim kaznama i finansijsko iscrpljivanje ljudi koji se okupljaju“.

„Dodatno, namera je da se građani i građanke na protestu kazne tako što će biti odgovorni za ‘imovinu većeg obima’, kako bi se finansijski iscrpljivali kroz druge sudske postupke čiji će osnov biti krivična presuda. Šta je to imovina većeg obima i ko takvu imovinu poseduje, ostaje da vidimo na protestima“, stoji u saopštenju ZLF.

(Beta)

