ZLF: Rusija ponovo na stani Vučića, podrška pobunjenim građanima jedino od EU

Zeleno levi front (ZLF) ocenio je danas da je, nakon što se ruska bezbednosna služba ponovo otvoreno stavila na stranu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, čak i najokorelijim evroskepticima jasno da jedina podrška pobunjenim građanima može doći od EU.

Ta opozciona stranka je izveštaj ruske bezbednosne službe nazvala „navodnim“ i „propagandnim“ kojim se građani Srbije zastrašuju srpskim Majdanom i to putem laži, manipulacija i teorija zavere.

„Zato je značaj nedavne posete opozicionih poslanika Strazburu još veći, a menjanje odnosa EU prema autoritarnoj vlasti u Srbiji i podrška građanima, zadatak na kome treba da nastavimo da radimo“, navodi se.

ZLF je u saopštenju naglasio da je budućnost Srbije u EU, a ne sa Vučićem.

Podsetili su da se svega nedelju dana nakon što su opozicioni poslanici u Strazburu objasnili s kakvom se režimskom represijom bori pobunjeno društvo u Srbiji i zaslužili podršku brojnih evroparlamentaraca, oglasila ruska bezbednosna služba.

„Njihov navodni izveštaj, a zapravo propagandni pamflet, u kojem se građani Srbije zastrašuju srpskim Majdanom obiluje lažima, klevetama i opasnim teorijama zavere uperenim protiv studenata, pobunjenih građana, nezavisnih medija, opozicionih stranaka i EU“, piše u saopštenju.

Naglasili su da se Vučić, „umesto da odbaci ovo sramno mešanje u unutrašnje stvari Srbije, i to od strane jedne agresivne autokratije koja sopstvene opozicionare i disidente proteruje, hapsi i ubija“, zahvalio ruskoj službi na izveštaju i rekao da će ga vlasti u Srbiji uzeti u ozbiljno razmatranje.

ZLF je ocenio da se u ovom momentu, naročito štetnim i opasnim čini napad na nezavisne medije.

„Dok se otkrivaju razmere Vučićevih pokušaja da uguši rad slobodnih medija u Srbiji, njihov rad koji je ključan u obaveštavanju pobunjene srpske javnosti, ruski izveštaj predstavlja kao ispiranje mladih mozgova i optužuje ih da uz pomoć EU hoće da izazovu srpski Majdan“, navodi se.

ZLF smatra da „ovo nije prvi put da ruski zvaničnici viču ‘drš’te lopova’, iako je lopov zapravo Aleksandar Vučić“.

Podsetili su da je tokom protesta „Ne davimo Beograd“, (koji je prerasto u ZLF,) protiv megalomanske prevare Beograda na vodi, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova tvrdila da iza nezadovoljnih građana stoje SAD.

„Poruka je jasna – Vučić više ne krije da vodi Srbiju u smeru putinovske stahovlade i konačnog gušenja krhkih ostataka demokratije“, piše u saopštenjhu.

ZLF je, svima kojima je stalo do demokratije u Srbiji u saopštenju poručio da je u ovom trenutku EU jedini saveznik pobunjenog društva u borbi za demokratiju i vladavinu prava.

Naveo je da ključna tela EU poput Evropske komisije moraju jasno osuditi autokratski i korumpirani Vučićev režim i prepoznati ga kao ono što on zaista jeste – sledbenika i propagatora toksičnih putinovskih ideja.

(Beta)

