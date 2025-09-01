ZLF: Škole ne pripadaju vladajućoj partiji nego učenicima, nastavnicima i roditeljima

Koordinatorka Grupe Zeleno-levog fronta (ZLF) za obrazovanje Marina Vidojević ocenila je da škole pripadaju učenicima, nastavnicima i roditeljima, a ne ministrima, vladajućoj partiji i politički postavljenim direktorima.

Ona je u pisanoj izjavi pozvala majke i očeve da se uključe u rad Saveta roditelja, a đake da postanu članovi učeničkog parlamenta i da na taj način utiču na rad obrazovnih ustanova.

„U školama gde Savet roditelja budno motri na poteze direktora i uprave škola, su u velikoj meri zaštićeni i učenici i nastavnici. Međusobno osnaživanje je trenutno jedini način da unutar institucija, koje Ministarstvo prosvete strogo kontroliše, brinemo jedni o drugima, kao što to činimo na ulicama“, piše u saopštenju ZLF.

Vidojević je ocenila da nova školska godina počinje u atmosferi „straha i odmazde“ pošto vlast kažnjava prosvetne radnike koji su digli glas i podržali borbu za pravednije društvo.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com