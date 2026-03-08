ZLF: SNS zloupotreba u Lučanima, proglašena lažna lista Zeleni front za studente

Opoziciona stranka Zeleno-levi front (ZLF) optužila je danas vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS) da sprovodi zloupotrebe pred lokalne izbore 29. marta u opštini Lučani, gde je proglašena lista "Zeleni front za studente - Dragačevo".

ZLF u saopštenju tvrdi da je u pitanju lažna lista, nastala „na predizbornoj prevari i marifetlucima SNS“.

Dodali su da ZLF ne učestvuje na izborima u Lučanima, niti je prikupljao potpise za bilo koju izbornu listu, već aktivno podržava jedinstvenu opozicionu izbornu listu „Zvuk pravde – Zajedno za studente – Mirjana Kern“, koju je podnela grupa građana „Jedan tim“.

„Krađa identiteta političkih organizacija, dovođenje birača u zabludu, zloupotreba institucija, pritisci, pretnje i nasilje nad političkim protivnicima postali su zaštitni znak naprednjačke vlasti u celoj Srbiji. Naprednjaci više od godinu dana neprekidno gube podršku građana, i u borbi za opstanak ne biraju sredstva“, navodi se u saopštenju.

Dodali su da ZLF čvrsto stoji uz svoje saborce i saborkinje u 10 opština i gradova u Srbiji u kojima se održavaju lokalni izbori 29. marta, koji se na terenu „svakodnevno bore za smenu kriminalnog SNS režima i za uspostavljanje slobodnih i poštenih izbora“.

„Pozivamo nadležne institucije da hitno reaguju i spreče dalje zloupotrebe izbornog procesa, kao i da zaštite birače od manipulacija i obmana, a biračima u svim mestima koje očekuju lokalni izbori poručujemo da budu oprezni u odluci kome će dati svoj glas 29. marta“, piše u saopštenju.

Građani i građanke Srbije, kako su naveli iz te stranke, zaslužuju fer izbore, istinu i vlast koja odgovara njima i štiti javni, a ne partijski interes.

(Beta)

