ZLF: Sprovesti hitnu istragu o nepravilnostima i pružiti zaštitu zaposlenima u ZOO vrtu Palić

Subotički odbor Zeleno-levog fronta (ZLF) uputio je danas zahtev nadležnim institucijama da hitno ispitaju navode dela zaposlenih u Zoološkom vrtu „Palić“ o, kako su ocenili, kršenju zakona, etičkih standarda i pravila struke, kao i njihove navode o zloupotrebi resursa te javne ustanove.

Zatražili su i da se zaposlenima koji su ukazali na moguće nezakonitosti i zloupotrebe pruži zaštita.

„Najmanje dva zaposlena su u međuvremenu dobila otkaz, nakon što su ukazivali na nepravilnosti, zbog čega postoji osnovana bojazan od odmazde prema radnicima koji su dali ili nameravaju da daju informacije od javnog značaja“, kazala je kopredsednica Gradskog odbora ZLF u Subotici Snežana Crnomarković, a preneo ZLF u saopštenju.

Dodala je da su zaposleni zatražili hitnu i nezavisnu istragu veterinarske, poljoprivredne, sanitarne i drugih nadležnih inspekcija, proveru zakonitosti postupanja sa životinjama i hranom u javnoj ustanovi, utvrđivanje da li je došlo do zloupotrebe položaja i nenamenskog korišćenja resursa, kao i punu zaštitu uzbunjivača u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača.

„Dobrobit životinja, bezbednost hrane i zakonitost rada javnih ustanova ne smeju zavisiti od neformalnih hijerarhija i prećutkivanja. Javnost ima pravo da zna da li se u instituciji koja se finansira iz budžeta poštuju zakoni, struka i osnovni etički standardi“, izjavila je ona.

(Beta)

