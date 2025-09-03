ZLF: Srbiji je mesto u Briselu a ne u Pekingu

Zeleno-levi front (ZLF) danas je povodom prisutvovanja predsednika Aleksandra Vučića vojnoj paradi u Kini, saopštio da je Srbiji mesto u Briselu, a ne „na marginama“ u Pekingu i Moskvi.

„Srbija ima međunarodne obaveze, a Klaster 3 o konkurentnosti i inkluzivnom rastu može se otvoriti samo u Briselu, uz stvarni napredak u vladavini prava, nastavak dijaloga i normalizaciju odnosa sa Kosovom, kao i usklađivanje spoljne politike sa Evropskom unijom, uključujući i uvođenje sankcija Rusiji“, navodi se u saopštenju ZLF.

ZLF dodaje i da „kineske investicije u Srbiji nisu donele napredak, već ozbiljne posledice“ kao što su zagađenje vazduha i „očigledno koruptivne poslove kineskih podizvođača – poput rekonstrukcije novosadske železničke stanice, koja je uz saučesništvo vlasti rezultirala smrću 16 ljudi“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com