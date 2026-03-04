ZLF traži da Grad Beograd finansira Svratište za decu koja su na ulici

Odbornici Zeleno-levog fronta (ZLF) predložili su danas Skupštini grada Beograda da preuzme finansiranje Svratišta za decu koja žive i rade na ulici, koje je zbog finansijskih poteškoća najavilo da prekida rad vikendom.

Šefica odborničke grupe Zeleno-levi front – Pokret slobodnih građana Natalija Stojmenović navela je u saopštenju da je za redovan rad Svratišta potrebno 35 miliona dinara godišnje: za obroke, čistu odeću i obuću prema vremenskim uslovima, podršku u uključivanju u obrazovni sistem i obrazovanju, psiho-socijalnu podršku i druge aktivnosti koje ta deca ostvaruju jedino u Svratištu.

„Finansijske potrebe Svratišta gradska vlast zanemaruje od 2014. godine, a iznos koji tražimo da se uključi u budžet grada, pokriva troškove usluga Svratišta, koje pruža podršku za više od 300 dece uzrasta od pet do 15 godina“, dodala je Stojmenović.

Prema njenim rečima, umesto da gradonačelnik Aleksandar Šapić troši naš novac za „nepotrebne i besmislene projekte“ kao što je rekonstrukcija Trga Nikole Pašića, za koju su Beograđani odvojili 24 puta više novca ili beogradski sat od 12 miliona dinara „koji ne radi“, prioritet moraju da budu deca kojima je to Svratište najpotrebnije.

Gradski odbornici ZLF su pozivaju sve, pre svega opozicione odbornike i organizacijem da podrže tu odluku kako bi se obezbedio opstanak Svratišta i bezbednost i razvoj dece koja su u riziku.

Pozvali su i građane da izvrše pritisak da se te odluke usvoje i da pomognu rad Svratišta: volonterskim radom, doniranjem odeće i obuće, slatkišima, školskim priborom ili novčanim sredstvima, imajući u vidu da je 1200 dinara (10 evra) potrebno da jedno dete provede jedan dan u Svratištu.

„Namenski račun za donacije je: 205-201979-13 u Komercijalnoj banci, primalac: Centar za integraciju mladih, Zore Drempetić 14, 11000 Beograd, svrha uplate: Za održivost Svratišta“, piše u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com