ZLF traži povlačenje odluke o smanjenju polazaka BG voza između Beograda i Lazarevca

Stranka Zeleno-levi front (ZLF) saopštila je danas da je odlukom Sekretarijata za saobraćaj Grada Beograda drastično smanjen broj polazaka BG voza između Beograda i gradske opštine Lazarevac, „čime su Lazarevčani i stanovnici okolnih mesta ostali su bez glavnog vida javnog prevoza do posla i drugih važnih adresa u Beogradu“.

„Umesto unapređenja saobraćajne veze između Beograda i Lazarevca, gradska vlast je bez najave donela ovako drastičnu odluku, pokazujući potpuno odsustvo odgovornog pristupa planiranju saobraćaja u glavnom gradu“, navodi se u saopštenju.

ZLF je osudio tu odluku gradskog Sekretarijata i zatražio njeno hitno stavljanje van snage, dodajući da se umesto smanjivanja, zalažu za planiranje broja polazaka BG voza u skladu sa potrebama građana.

„Mnogim studentima i zaposlenima, kao i ljudima iz Lazarevca i okolnih mesta koji se leče u Beogradu, BG voz je bio jedini efikasan način da stignu do Beograda. Prigradski autobusi su večito pretrpani, imaju manji kapacitet i manje su efikasni, jer se zaglavljuju u gradskim gužvama i zahtevaju brojna presedanja“, piše u saopštenju.

Prema njihovim rečima, zbog „neodgovornih i nepromišljenih odluka beogradskih vlasti“, građani postaju zavisni od privatnih automobila, jer nemaju efikasniji način da stignu do centra grada.

Stav ZLF je, kako su naveli, da odgovorna gradska vlast u Beogradu treba da više ulaže i razrađuje gradsku i prigradsku železnicu i modernizuje beogradski železnički čvor, po uzoru na evropske prestonice, čime bi se rasteretio automobilski saobraćaj i rešile velike gužve koje poslednjih godina „parališu dnevni gradski saobraćaj“.

„Umesto toga, gradski menadžment dodaje kružne tokove koji otežavaju protok vozila i kreira nove zastoje i gužve, forsirajući striktno automobilske projekte – poput tunela kod Ekonomskog fakulteta i rušenja funkcionalnog Savskog mosta, a da nije napravljen novi“, piše u saopštenju.

Naveli su da istovremeno i dalje nije rešeno spuštanje visine perona kod Vukovog spomenika i Pančevačkog mosta na 55 centimetara, kako bi svi vozovi „Srbijavoza“ mogli da staju na tim stanicama, kao ni produžavanje BG voza do Pančeva, čime bi se rasteretio Pančevački most.

„Građani u Beogradu, Lazarevcu ali i Stepojevcu, Barajevu, Beloj Reci i drugim mestima koja spajaju ove gradove, zaslužuju pouzdanu vezu sa glavnim gradom i bezbedan svakodnevni javni prevoz do svojih radnih mesta, škola, zdravstvenih ustanova i ustanova kulture kako bi imali pristojan i dostojan život“, naveo je ZLF.

(Beta)

