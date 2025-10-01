ZLF traži prekid odnosa sa Vladom Izraela zbog Gaze

Zeleno-levi front (ZLF) zatažio je danas od Srbije da odmah prekine saradnju sa izraelskom Vladom dok traje sprovođenje, kako je navedeno u saopštenju, „genocida u Gazi“ i da bude zaustavljen izvoz srpskog oružja koje „završava u rukama onih koji ubijaju decu i nedužne civile ili zaustavljaju dopremanje humanitarne pomoći“.

„Aleksandar Vučić trunku spasa za ugroženu vlast u zemlji opet traži u saradnji sa ratnim zločincima, pa se na margini zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku susreo sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Ana Brnabić juče se u Beogradu sastala sa ministrom unutrašnjih poslova Izraela Gideonom Sarom. Ovi sastanci produbljuju krvave poslove koje naprednjački režim ima sa Izraelcima i još jednom krvavi svoje ruke, ali i ruke svih građana Srbije“, naveo je ZLF.

ZLF je ocenio da srpsko oružje u Izraelu služi za „sprovođenje genocida“ i zaustavljanje humanitarne pomoći dok izraelski sofisticirani sistemi za nadgledanje komunikacija u Srbiji služe za praćenje i prisluškivanje aktivista, studenata, članova političkih partija i građana.

Ta stranka je osudila i agresivno ponašanje izraelske mornarice za koju tvrdi da je ometala slobodnu plovidbu flotile sa humanitarnom pomoći namenjenu Gazi.

„Prema informacijama koje imamo, izraelski brodovi su se agresivno zaletali, kružili, upadali u pravac plovila iz sastava flotile, a primećeno je i pojačano dejstvo dronova tokom noći, sa očiglednom namerom da se zastraše aktivisti na putu ka ugroženom stanovništvu. Izuzetno smo zabrinuti zbog sve jasnijih indicija i sve verovatnijeg napada koji se sprema na flotilu sa humanitarnom pomoći“, naveo je ZLF i pozvao Izrael da ne sprečava dostavljanje pomoći i ne napada flotilu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com