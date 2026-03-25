ZLF u Briselu sa EU zvaničnicima o manipulacijama na izborima

Predstavnici opozicione stranke Zeleno-levi front (ZLF) danas u Briselu razgovaraju sa zvaničnicima Evropske unije o manipulacijama na lokalnim izborima u Srbiji.

„Jedna od važnih tema sa EU zvaničnicima u Briselu biće manipulacije na lokalnim izborima, koje vidimo i kao pripremu za krađu na parlamentarnim, jer je SNS spreman na sve da bi ostao na vlasti. Pored podrške koju naši članovi i aktivisti već pružaju lokalnim antirežimskim listama na terenu, ZLF će paralelno raditi i na međunarodnoj podršci za borbu građana Srbije za slobodu“, rekao je kopredsednik ZLF Radomir Lazović.

Ta stranka je saopštila da današnjim sastancima u Briselu Zeleno-levi front počinje seriju poseta evropskim državama i institucijama EU. U planu su i pojedinačni i zajednički sastanci sa proevropskim opozicionim blokom u Parizu, Berlinu, Stokholmu, Hagu i Oslu.

„Odmah nakon Brisela deo nas ide na sastanke u Parizu zajedno s drugim pro-EU partijama, a u aprilu slede radne posete Berlinu, Stokholmu, Hagu i Oslu. Cilj ove međunarodne inicijative, koju delom radimo sa kolegama iz pro-EU bloka, je privlačenje saveznika u našoj borbi i kreiranje što šire podrške za demokratske promene i članstvo Srbije u Evropskoj uniji“, istakao je Lazović.

U saopštenju ZLF piše da je budućnost Srbije u EU, a „režim Srpske napredne stranke je prepreka bilo kakvim reformama koje bi vodile ka uređenju i razvoju“.

(Beta)

