ZLF u Subotici: Kancelarija za mlade Grada ne funkcioniše

Odbor Zeleno-levog fronta (ZLF) u Subotici je, povodom Međunarodnog dana mladih, 12. avgusta, upozorio na nefunkcionisanje gradske Kancelarije za mlade koju od 2017. „koordiniraju osobe delegirane iz redova Srpske napredne stranke (SNS)“.

U saopštenju piše da je ta Kancelarija nekada imala više od 30 stalnih volontera i volonterki, da je redovno obeležavala Dan mladih, organizovala akcije na Dan grada i Festival “Omladina” koji je potom ugašen, a volonteri su radili i na sportskim takmičenjima poput kakvo je „Vojvođanska zlatna rukavica“, ali danas se „ne zna čemu Kancelarija za mlade Grada služi“.

Kažu da ni posle više od tri meseca nisu dobili odgovor „kako mladi u gradu mogu da se priključe s obzirom da više nemaju ni svoj prostor“ jer je Kancelarija deo Sekretarijata za društvene delatnosti Gradske uprave u Gradskoj kući.

Članica ZLF Jovana Filipića je u saopštenju ocenila da su „mladi poslednji na listi prioriteta lokalne vlasti“, da se „njima niko ne obraća, niti uvažava ono što govore“, te su „mladi ljudi na lokalu zapostavljeni, pa ne treba da čudi što odlaze u veće gradove“.

