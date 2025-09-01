ZLF: Upućene pretnje kopredsedniku beogradskog odbora stranke

Zeleno-levi front (ZLF) saopštio je da su nepoznate osobe uputile telefonom pretnje kopredsedniku beogradskog odbora te stranke Zdravku Jankoviću i dodao da su pretnje prijavljene policiji.

„Pretnje su prijavljene policiji, a činjenica da režimski jastrebovi imaju broj telefona potvrđuje naše sumnje da naprednjaci imaju ubačene botove u aktivističke i zborovske grupe odakle preuzimaju i lične podatke aktivista i prate i čak i utiču na planove ovih grupa“, navodi se u saopštenju ZLF.

Ta stranka je dodala da pretnje Jankoviću dolaze u isto vreme kada su na udaru i prostorije ZLF u Požegi, Novom Sadu i Beogradu.

„Takođe, naši aktivisti se prisluškuju, prate, protiv nas se vode medijske kampanje blaćenja, naši odbornici i odbornice se privode i na sve načine se sprovodi represija prema našoj organizaciji zbog aktivnog učešća na studentskim i svim drugim protestima i okupljanjima“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com