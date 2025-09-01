ZLF Užice: Vlast se boji rasprave o razrešenju gradonačelnice

Odbornička grupa Zeleno levog fronta (ZLF) u užičkom parlamentu ocenila je danas da se lokalna vlast plaši otvorene rasprave u Skupštini, o zahtevu za razrešenjem gradonačelnice Jelene Raković Radivojević.

U saopštenju piše da je pre sedam dana svih 29 opozicionih odbornika u Skupštini grada Užica zatražilo održavanje sednice sa jednom tačkom dnevnog reda – razrešenje gradonačelnice.

Dodali su da je „to bio jasan, precizan i pošten zahtev“, jer građani imaju pravo da vide kako se njihovi predstavnici izjašnjavaju o poverenju gradonačelnici.

„Umesto da se taj zahtev ispuni, vlast se odlučila na providan manevar: predsednik Skupštine Dragoljub Stojadinović najavio je sednicu sa čak 30 tačaka, a pitanje razrešenja gurnuo na sam kraj, kao sporednu stvar“, piše u saopšrenju.

Odbornička grupa ZLF je ocenila i da je „ovakvo ponašanje klasičan pokušaj manipulacije i zamagljivanja istine“.

„Umesto da se najvažnije političko pitanje u Užicu stavi u fokus, vlast pokušava da ga zatrpa gomilom drugih tema i razvlačenjem sednice iscrpi i odbornike i javnost“, navodi se.

Navodi se i da je „jasno je da se gradonačelnica i vladajuća većina boje otvorene rasprave i glasanja koje bi moralo da pokaže da li ona i dalje ima podršku odbornika ili ne“.

„Umesto odgovornosti – biraju skrivanja i političke igre iza zatvorenih vrata“, navodi se.

ZLF je naveo i da je opozicija ju ovom pitanju jedinstvena i da poručuje da ovo neće dozvoliti.

„Građani Užica zaslužuju posebnu sednicu posvećenu isključivo razrešenju gradonačelnice – sednicu na kojoj će odbornici jasno, pred očima javnosti, pokazati da li stoje uz gradonačelnicu ili uz interese građana“, naveli su.

ZLF je u saopštenju ocenio i da je „sve drugo prevara i uvreda za Užičane“

„Zato pozivamo sve građane da prate naredne poteze vlasti i da budu spremni da dignu glas. Užice neće ćutati dok se sudbina grada gura na poslednje mesto dnevnog reda“, dodaje se.

(Beta)

