ZLF zahteva istragu o pogibiji radnika na gradilištu na Vračaru

Stranka Zeleno-levi front (ZLF) zatražila je danas istragu koja će utvrditi odgovornost za pogibiju radnika na gradilištu na Vračaru.

Juče je na gradilištu na Vračaru radnik poginuo nakon što je pao sa visine oko 10 metara.

„I ponovo je do gubitka života došlo jer izvođači radova ne poštuju propise zaštite na radu i ne omogućavaju obavezne adekvatne uslove bezbednosti za radnike. Zahtevamo i oštre kazne za one, koji su neodgovornošću i korupcijom, doveli do pogibije ovog i ugrozili bezbednost drugih radnika“, piše u saopštenju ZLF.

(Beta)

